В Донбассе произошло столкновение силовиков ВСУ из-за отказа выполнять приказ

Военные одного из подразделений украинской армии отказались отойти от занимаемых позиций.

Представитель Народной милиции ДНР заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского прошло столкновение между украинскими военными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Конфликт произошёл из-за отказа одного из подразделений выполнить приказ командования об отводе сил.

— Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, <...> придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти от занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью "сдачи украинской земли противнику", — отметили в ДНР.

По словам представителя Народной милиции, переговоры не дали положительного результата, в связи с чем командованию пришлось задействовать спецподразделения. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. В ЛНР в свою очередь в этом обвинили Украину.