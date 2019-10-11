Саратовские СМИ показали путь, которым шла в школу убитая Лиза

Сейчас жители города, которые почти двое суток пытались найти девятилетнюю девочку, несут к дому погибшего ребёнка мягкие игрушки.

Журналисты информационного агентства "Версия Саратов" показали путь, которым ходила в школу девятилетняя Лиза. 9 октября она пошла той же дорогой, но на занятиях так и не появилась. Почти два дня её искал весь город и нашёл — убитой в районе гаражей.

Путь к школе пролегает по крутому склону, через разбитую лестницу. Далее идти приходится через гаражный кооператив, где безлюдно. Сейчас все стены и столбы по дороге обклеены ориентировками о розыске Лизы. Есть и обходной путь, но он гораздо длиннее.

Сейчас в районе гаражей, где нашли тело ребёнка, продолжаются следственные действия, подходы оцеплены со всех сторон. Однако и сами горожане предпочли сегодня утром через этот район не ходить, говорят журналисты.

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искало более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Как сообщают СМИ, он уже сознался в убийстве девочки. Ранее он уже был судим за педофилию и кражи.