Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево — видео

Разгневанный мужчина пытался разбить мониторы и швырял на пол аппаратуру, пока его не скрутили.

В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир попытался прорваться в самолёт, а когда не смог, устроил в воздушной гавани погром. Инцидент произошёл 10 октября в терминале B.

На кадрах видно, как мужчина прибегает к опустевшей зоне выхода на посадку. Сначала он дёргает уже заблокированную дверь, а затем начинает крушить всё вокруг: бьёт ногой по стойке, расположенной у выхода на посадку, пытается разбить мониторы и швыряет на пол аппаратуру. Потушили гнев горе-пассажира сотрудники безопасности Шереметьево.

— Нарушитель был обезврежен и доставлен в линейный отдел внутренних дел на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО уточнили, что агрессивный пассажир был привлечён к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Накануне самолёт "Аэрофлота", вылетевший из московского Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. Очевидцы рассказали, что при досмотре мужчину заставили выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Позже было опубликовано видео момента досмотра. Транспортная прокуратура начала проверку действий сотрудников аэропорта и авиакомпании. Не заметившего пистолет сотрудника на время расследования отстранили от работы.