"Аэрофлот" забыл багаж солиста Modern Talking в Шереметьево

У знаменитости было всего несколько часов перед выступлением, чтобы найти замену оставшимся в Москве музыкальным инструментам, одежде и обуви.

Одному из солистов группы Modern Talking Томасу Андерсу и его команде во время гастролей в Якутске пришлось экстренно искать костюмы для выступления. А всё потому, что самолёт "Аэрофлота" доставил известного музыканта в место назначения, а его багаж — нет.

— Авиакомпания "Аэрофлот" забыла багаж артиста в аэропорту Шереметьево. Организаторам в течение нескольких часов предстоит найти недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь в Якутске, — рассказал один из организаторов концерта Андерса Евгений Прокопьев.

Несмотря на возникшие трудности, запланированный в 20:30 в ЦСП "Триумф" концерт состоялся. После выступления солист Modern Talking рассказал, что публика его приняла тепло.

Ранее сообщалось, что самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Шереметьево в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту. При досмотре сотрудники безопасности заставили мужчину выложить пену для бритья, а вот оружие не заметили. Позже было опубликовано видео момента досмотра. Транспортная прокуратура начала проверку действий сотрудников аэропорта и авиакомпании, виновника отстранили от работы.