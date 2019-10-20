Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Вашингтон и Анкара договорились о создании контролируемой турецкой стороной зоны безопасности на границе с САР общей протяжённостью 444 километра.

— В ходе встречи с американскими коллегами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость её создания на границе с Сирией глубиной 32 километра и протяжённостью 444 километра, о чём была достигнута договорённость с делегацией США, — цитирует Актая РИА "Новости".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в ходе телефонной беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал вопрос "о безопасной зоне, которую планируется установить к востоку от Евфрата".

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара пообещала также не вести боевых действий в сирийском Кобани. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь. 18 октября СМИ сообщили, что Турция вопреки соглашению с США продолжила военную операцию в САР.

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