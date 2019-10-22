При резне в Новой Москве погибла беременная женщина

Также выяснилось, что нападавший Сергей Сазонов является уроженцем Курганской области.

Одной из жертв мужчины с ножом в Новой Москве стала беременная женщина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

20-летняя девушка находилась на четвёртом месяце беременности. Она погибла в результате ножевых проникающих ранений.

Также выяснилось, что погибший мужчина являлся уроженцем Оренбурга. Пострадавшие родом из Краснодарского края, Удмуртии и Узбекистана. Сам нападавший Сергей Сазонов — уроженец Курганской области.

Напомним, что мужчина пришёл к жильцам хостела, расположенного в одном из домов, и попросил у постояльцев денег в долг. Услышав отказ, он ранил шесть человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы. Ранее Лайф опубликовал видео с места происшествия, а также имена погибших и пострадавших. В свою очередь Следственный комитет РФ показал видео из хостела.