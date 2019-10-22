Песков о ситуации в Сирии: Путину и Эрдогану есть что обсудить

Ввиду жёстких заявлений США и Турции по Сирии, Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану есть о чём сегодня поговорить, поэтому переговоры будут сложные и обстоятельные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Буквально в течение часа мы ожидаем начала его (Путина. — Прим. Лайфа) переговоров с президентом Турции Эрдоганом... Вы знаете, что главным образом разговор пойдёт о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны. Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жёсткими заявлениями между Соединёнными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чём поговорить со своим турецким коллегой, — сказал Песков.

Он добавил, что переговоры лидеров будут обстоятельные, сложные и небыстрые. Начнутся они с "с узкого состава".

Напомним, Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. Позднее страны договорились приостановить военные действия в САР. Несмотря на это, Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции, а Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии при срыве договорённостей.