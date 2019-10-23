Турция объявила о приостановке, но не о завершении операции в Сирии

Глава МИД страны отметил, что "Источник мира" не окончен и страна может в любой момент ответить террористам.

Турецкая операция "Источник мира" в Сирии приостановлена, а не прекращена полностью, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

— Вчера мы получили из США сообщение, что террористы полностью вышли из зоны операции. Но это не значит, что там больше нет террористов и не будет. Может, они прячутся в туннелях или ещё где-то, — сказал в интервью агентству Anadolu Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что операция "Источник мира" не окончена и Турция "может дать отпор террористам в случае необходимости".

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь.

Накануне прошла встреча лидеров России и Турции, по итогам которой глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии. Страны также подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с 23 октября.