В Чехии в очередной раз осквернили памятник красноармейцам-освободителям

В захоронении под памятником находятся 485 павших солдат Красной армии, которые совместно с 1-м Чехословацким армейским корпусом освободили чешскую Остраву.

В Чехии неизвестные облили красной краской памятник героям-красноармейцам, уставленный в Садах Коменского в центре города Острава на северо-востоке страны. Там же находится и захоронение погибших солдат. Об этом сообщает СТК.

Монумент осквернили в ночь на 23 октября. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.

Мэр города Острава Томаш Мацура резко осудил действия вандалов. Об этом он написал в своём твиттере.

— Мне стыдно за них! Они продемонстрировали собственную трусость, незнание истории и неуважение к воинам-освободителям, которые погибли при освобождении Остравы и останки которых здесь погребены, — написал политик.

Посольство России в Чехии также высказалось относительно происшествия.

— Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма, — написали представители дипмиссии в "Фейсбуке".

Они также выразили признательность жителям города и общественным деятелям, которые в равной степени негативно отнеслись к этому акту. При этом было подчёркнуто, что красноармейцы освобождали Остраву совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Они также выразили надежду на то, что памятник в скором времени восстановят, а также на то, что власти города примут меры, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов.

Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город длились почти два месяца и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция. Всего в захоронении покоятся останки 485 солдат.

Подобный инцидент уже происходил в конце августа текущего года. Тогда неизвестные облили краской памятник маршалу Коневу в Праге. Однако власти района, где он находился, отказались его восстанавливать. Президент страны высказался за его сохранение, к нему присоединились и чешские коммунисты. Однако памятник всё-таки решили перенести.