СМИ: Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Ставропольский суд арестовал ещё одного родственника Арашуковых, кузена экс-сенатора Беслана Арашукова, по делу об участии в ОПГ и растрате, об этом сообщил РИА "Новости" адвокат Артём Шарко.

Он подозревается в соучастии в хищениях газа на 30 миллиардов рублей по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата).

Правозащитник сообщил, что арест продлится до 22 декабря включительно, и отметил, что сторона защиты была против этой меры, поскольку на иждивении у Беслана Арашукова находятся двое несовершеннолетних детей и родители-инвалиды.

Как уже сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Также были арестованы его отец Рауль и двоюродный брат Руслан. Суд также наложил арест на имущество политика.

Старший и младший Арашуковы будут находиться под стражей до 30 сентября.