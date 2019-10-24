Сноуден: США будут вмешиваться в российские выборы

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что США будут вмешиваться в ход российских выборов, об этом он сказал в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

— Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом, — сказал бывший агент.

В качестве примера он привёл статью журнала New York Times от 2016 года, в которой сообщалось о 81 случае вмешательства Соединённых Штатов в выборы против 36 примеров со стороны России.

В апреле этого года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Вторая его часть была представлена 9 октября.

Москва неоднократно отрицала все обвинения, заявляя о том, что никаких убедительных доказательств по делу не было предоставлено. Президент РФ Владимир Путин назвал это расследование предлогом для давления на Трампа.