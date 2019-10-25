Стоимость гречки растёт, а что с качеством? "Росконтроль" проверил "царицу круп"

Поставщики предупредили розничные сети о существенном повышении цен на гречневую крупу. Подорожание может составить от 20% до 50% к сегодняшней цене. Но за что нам придётся переплачивать?

Эксперты "Росконтроля" сообщают о результатах исследования гречки пяти популярных торговых марок: "Агро-альянс", Makfa, "Увелка", Prosto и "Алтайская сказка". Стоимость проверенных образцов колеблется от 90 рублей до 170 рублей за килограмм. Но скоро, как уже сообщал Лайф, крупа ощутимо подорожает.

Программа испытаний "Росконтроля" включала более 40 параметров оценки качества и безопасности гречки. Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, изучили физико-химические свойства, в том числе пищевую ценность, протестировали на микробиологические показатели, проверили наличие токсичных соединений, провели скрининг на 140 пестицидов, определили долю сорной примеси и испорченных ядер, а также выявили органолептические свойства.

Раньше, как отмечают эксперты "Росконтроля", на полках магазинов запросто можно было встретить гречку плохого качества. После покупки крупу приходилось перебирать, отстаивать в воде или прибегать к другим домашним способам очистки.

— Продукция, которая лежит на полках магазинов в 2019 году, принципиально лучшего качества, — утверждают эксперты.

Процент доброкачественных зёрен почти во всех образцах 99,9%. Различных добавок — расколотых и нешелушёных ядер, зёрен пшеницы или органической примеси — встретилось минимальное количество. Словом, по этим показателям все образцы соответствуют высшему сорту.

Более того, все образцы признали ещё и безопасными. В образцах, которые тестировали в ходе экспертизы, пестициды не обнаружены, афлатоксин B1 тоже, как и какая-либо загрязнённость вредителями. А содержание токсичных элементов оказалось ниже максимально допустимого уровня.

Принято считать, что гречневую крупу можно хранить чуть ли не вечно, но на деле это не так. В соответствии с ГОСТом, для хранения более 12 месяцев подходит только та гречка, где массовая доля влаги не больше 13%. В противном случае её потребительские свойства могут ухудшиться.

Но и тут в требования ГОСТа уложились все образцы, кроме "Увелки", влажность которой незначительно выше 13%. То есть её лучше долго не хранить, а быстро реализовывать и почти сразу употреблять в пищу.

Конечно, чуть более высокий полученный результат не может считаться существенным замечанием, но хранить такую крупу долго не рекомендуется Объясняет ведущий эксперт Анна Плахотник

Кроме того, все образцы показали хорошие результаты и с точки зрения органолептических свойств. Вкус — типичный для гречневой крупы, не кислый и не горький, запах — не затхлый, не плесневый. Таким образом, по результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Напомним, что из-за низкого уровня урожая цены на гречневую крупу могут вырасти от 20% до 50%. А ранее Росстат сообщил, что стоимость орехов в России за год увеличилась почти на 9%. В 2018 году килограмм стоил 591 рубль, а в 2019-м — уже 644 рубля.

Тем временем у нас в стране предложили установить минимальные цены на сахар. Уже третий год в стране предложение сахара превышает его спрос. За год оптовая цена на этот продукт снизилась на 40%.