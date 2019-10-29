Сценаристы "Игры престолов" признали свои ошибки в работе над сериалом

Они были очень удивлены тем, что создатель романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин доверил им работу над таким масштабным проектом.

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности. Это их первое публичное заявление после шквала критики последнего сезона саги, оно было сделано на кинофестивале в Остине (Техас). Об этом сообщает издание Vanity Fair и пользователь Twitter, присутствовавший на мероприятии.

At 3PM David Benioff and D.B Weiss #DnD started a session at the #AustinFilmFestival, I am a little late, but will live tweet as soon as I get there. #GameOfThrones — Needle & Pen (@ForArya) 26 октября 2019 г.

Бениофф и Уайсс удивлены тем, что автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин доверил им настолько масштабную работу. Они отметили, что после выхода провальной пилотной серии им показалось странным, что HBO продолжил работу над шоу.

Сценаристы рассказали, что допустили много серьёзных ошибок при написании сценария, подборе костюмов и актёров. Они подчеркнули, что постарались убрать из ленты элементы фантастики, которых там было слишком много. Уайсс назвал их работу опытом учёбы в очень дорогой кинематографической школе.

Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование у зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон. Однако, несмотря на это, сериал получил 10 наград "Эмми", побил рекорды по спецэффектам и был признан лучшей драматической лентой года четыре раза.