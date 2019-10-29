У Офиса Президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе

Участники акции критикуют действия главы государства и обещают выходить на подобные акции ежедневно.

Акция националистов под названием "Ни шагу назад" проходит у здания Офиса Президента Украины в Киеве, сообщает NewsOne.

Митингующие выступают против начала разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. В протестах участвует около 500 человек.

Участники с украинскими флагами в руках выкрикивают лозунги с критикой президента Владимира Зеленского, обвиняя власть в сдаче позиций "оккупантам". Они также обещают проводить подобные акции каждый день.

Напомним, первого октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой седьмого октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Сегодня Украина и ЛНР начали отвод сил в Донбассе.