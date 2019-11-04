В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра "Э" Ингушетии

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Фото © LIFE

На похороны приехали сотни человек. В целях безопасности полицейские оцепили территорию, где проходит траурная церемония.

В Назрани началось прощание с убитыми в Москве братьями Эльджаркиевыми — Ибрагимом, главой центра противодействия экстремизму УМВД по Республике Ингушетия, и Абдулахмедом, реаниматологом клинической больницы имени Пирогова.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, второго ноября в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

<p>Фото © LIFE</p>

Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.

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