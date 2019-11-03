Девятерых подозреваемых проверяют на причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии

Ранее в розыск были объявлены три человека, скрывшиеся на автомобиле после убийства Эльджаркиева.

Девять человек числятся подозреваемыми по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД РФ Республики Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель ЦПЭ МВД РФ Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе был объявлен специальный план для розыска и задержания киллера. Трое нападавших скрылись из столицы.

Это второе покушение, совершённое на жизнь Эльджаркиева за год. В январе 2019 года его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.