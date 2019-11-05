В Мексике бандиты убили женщину и четверых её детей

В Мексике неизвестные убили женщину и четверых её детей. Это были родственники активиста мормонской общины в штате Чиуауа Хулиана Ле Барона, он рассказал о трагедии в семье в эфире радиостанции Fórmula.

Grave ataque el ocurrido hoy a familiares de Julian Le Barón. No solo mi solidaridad, sino mi exigencia de investigación y castigo a los culpables.



Ataque a familia Lebaron, deja a mujer y 4 menores sin vida en Chihuahua - MVS Noticias https://t.co/Qvrq7bN0vY — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) 5 ноября 2019 г.

По его словам, на границе между штатами Сонора и Чиуауа неизвестные преступники открыли огонь по машине, где находились его двоюродная сестра Ронита Мария и четверо её детей, двое из которых — семимесячные близнецы. Все они погибли.

Ещё две женщины и девять детей были похищены в районе, где произошло нападение.

Фернандо Ле Барон, брат убитой, призвал федеральные власти справиться с этой чрезвычайной ситуацией, поскольку речь идёт о жизни несовершеннолетних. Уже начато расследование обстоятельств случившегося, идёт поиск пропавших людей.

За минувший год в Мексике совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. Волна насилия вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. 16 октября было совершено нападение на военный патруль. В ходе инцидента погибло не менее 15 человек, ещё трое были ранены. Спустя сутки неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских, а 27 октября при обыске убили следователя. 4 ноября пять человек погибли в ходе стрельбы на авторынке.