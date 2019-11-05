Убийцы главы центра "Э" Ингушетии сбежали из страны спустя 2 часа после расправы

Злоумышленники добрались до столичного аэропорта Внуково, а оттуда уже за границу на самолёте.

Лайфу стали известны детали резонансного дела об убийстве руководителя ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Источник сообщил, что преступники скрылись из России спустя два часа после расстрела.

После убийства они добрались до аэропорта Внуково и сбежали из России. Причём после стрельбы они скрылись на автомобиле, который бросили в паре километров от места происшествия.

Как уже сообщал Лайф, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.