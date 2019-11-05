Установлено оружие, из которого застрелили главу центра "Э" Ингушетии

По мнению следователей, киллер произвёл около десяти выстрелов в сторону своих жертв.

Первоначальная версия о том, что застреленные в Москве руководитель Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты из пистолета Макарова не нашла своего подтверждения. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, криминалисты смогли точно определить модель оружия киллеров — автоматический пистолет Стечкина. По их данным, киллер выстрелил около десяти раз в своих жертв.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты — руководитель Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. Но уже через два часа их не было в стране. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Как установило следствие, убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за два дня до преступления.