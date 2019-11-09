Подруга подозреваемого в убийстве аспирантки доцента: Она увела его из семьи

Супруга преподавателя знала о романе, но игнорировала его, а конфликты провоцировала сама девушка из ревности к дочерям.

Близкая подруга семьи и коллега доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала, что девушка увела преподавателя из семьи. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Женщина пояснила, что до встречи со студенткой мужчина был счастливым семьянином, воспитывал двух дочерей от последней супруги. Она отметила, что в какой-то момент на мероприятиях вместо законной жены стала появляться вместе с доцентом его выпускница Настя. Подруга семьи добавила, что не знает, оформила ли пара развод, но подозревает, что нет.

Она сообщила, что супруга Соколова знала о романе мужа, но игнорировала его, скандалов в семье не было. Но, как говорил коллеге сам доцент, конфликты провоцировала Анастасия из ревности к детям.

Супруга подозреваемого, по словам подруги, не собирается оставлять мужа в беде. Она не верит в его виновность и планирует нанять хорошего адвоката.

Напомним, 9 ноября в Петербурге из реки Мойки достали мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрубленные руки. Подозреваемый Олег Соколов оказался историком, доцентом СПбГУ. В квартире педагога обнаружили обезображенный труп его 24-летней выпускницы.

В настоящее время Соколов задержан и оформил явку с повинной. В университете шокированы произошедшим, а студенты называют Соколова хорошим лектором.