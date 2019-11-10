Лолита рассказала, как выгнала мужа из дома: Дала денег, чтобы мальчик не пропал

Также певица показала скриншоты эротической переписки Дмитрия Иванова с любовницей.

Певица Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома своего мужа Дмитрия Иванова, дав ему заранее подготовленный конверт с деньгами.

— Я дала ему деньги, чтобы мальчик не пропал. Там было ровно семь тысяч евро. Я сказала, что ровно во столько оценила прелесть супружеской жизни в семь лет. А две тысячи вынимаю за некачественное обслуживание, — сказала певица в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Также Лолита показала поклонникам эротическую переписку своего мужа с любовницей. Скриншоты сообщений она уже передала в суд.

Напомним, в июле этого года Лолита рассталась с молодым мужем после девяти лет брака. Она обвиняла супруга в изменах, однако Дмитрий Иванов всё отрицал. Адвокат певицы намерен доказать его неверность.