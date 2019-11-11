Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Он заявил, что из-за российских энергетических поставок Незалежная потеряла миллиарды долларов.

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины приняли решение прекратить закупки электроэнергии у России, об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Незалежная потеряла миллиарды долларов из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок. Экс-депутат Рады назвал предательством "формулу Геруса", которая предполагает покупку российской энергии, и заявил, что украинской энергетической и угольной промышленности, государственным и частным компаниям нанесён огромный ущерб.

Олег Ляшко готов отстаивать свою позицию любым способом, даже кулаками. 7 ноября он подрался в аэропорту с Андреем Герусом, главной причиной спора стал импорт электроэнергии из России.

В августе в Киеве заговорили о "сложной" зиме из-за низких запасов угля, а в сентябре Верховная рада с подачи министра ЖКХ Андрея Геруса внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Впоследствии Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину. 8 ноября экс-нардеп Алексей Журавко усомнился в том, что украинцы переживут зиму, по его мнению, Незалежную ожидает топливный коллапс и "холодные бунты".