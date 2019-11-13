В Подмосковье разыскивают двух пропавших детей. Возбуждено дело о похищении

Следователи подозревают в причастности к исчезновению подростков их мать, которая живёт отдельно.

Брат и сестра 11 ноября 2019 года утром ушли из дома в Солнечногорске Московской области и исчезли. Пропавшие дети воспитывались в приёмной семье, мать частично лишена родительских прав.

— Двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. О безвестном исчезновении малолетних в правоохранительные органы сообщила их опекун, — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следователи подозревают в причастности к исчезновению подростков их мать. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение двух и более несовершеннолетних лиц", детей разыскивают.

Ранее сообщалось, что 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего, по её словам, мужчина имеет психические отклонения, а до исчезновения она сообщила ему, что хочет развестись.