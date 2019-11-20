"Джокер" официально получил продолжение

Его бюджет может составить 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей картины.

Режиссёр фильма "Джокер" Тодд Филлипс получил добро от председателя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха на съёмки сиквела о самом безумном злодее вселенной DC. Таким образом, кинопостановщик и Скотт Сильвер, который написал сценарий к оригинальной картине, займутся созданием "Джокера-2". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

При этом, по информации источника издания, на этот раз бюджет фильма будет побольше. По предварительным данным, он составит 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей картины.

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс согласился вернуться к роли главного злодея Готэма в продолжении. Примечательно, что, по мнению букмекеров, Феникс на данный момент является одним из самых сильных претендентов в гонке за премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Ранее Лайф писал, что скандальная картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Как сообщал Лайф, фильм "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров" в будущем году. Работу отметили сразу в 16 номинациях.

Кроме того, кинофильм показал феноменальный успех в кассовом плане. Лента преодолела планку сборов в один миллиард долларов по всему миру, что является абсолютным рекордом для фильмов со взрослым рейтингом R.