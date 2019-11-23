Директор Ротару заявил, что кто-то устроил травлю певицы

Он заверил, что она приезжает с выступлениями в Россию не ради денег и "военные истории" ранее не финансировала.

Критика Софии Ротару и призывы лишить её звания народной артистки СССР кем-то заказаны. Об этом заявил концертный директор певицы Сергей Лавров.

— Мы думаем, что, скорее всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на "Песню года", и только потому, что на Украине было объявлено военное положение, мужчинам был запрещён выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у неё целая команда, в которой есть и мужчины, — передаёт канал URA.ru его слова.

Он также опроверг заявления, что Ротару едет в Россию, чтобы заработать. Лавров заверил, что певица планирует выступить только на "Песне года", а за этот концерт артистам никогда не платили. Кроме того, Ротару уже много лет отказывается выступать на коммерческих мероприятиях. Также он назвал ложными сведения, что певица якобы финансировала "военные истории".

Ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР и призвал игнорировать все её выступления в России.

В прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.