Лещенко вступился за Ротару: Это всё шушера вокруг неё

Популярный артист считает, что певице не надо у кого-либо спрашивать разрешения, где ей выступать.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил с критикой в адрес своих коллег, которые отрицательно высказались относительно гастролей Софии Ротару в России, в частности, её выступления в Москве на "Песне года". Как заявил артист в интервью порталу "Газета.Ru", никто не может запретить ей петь там, где она хочет.

— Да бросьте, я даже не вижу смысла это обсуждать. Она человек мира. Она где хочет, там и поёт. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это всё глупости. Она великая певица. Это всё шушера вокруг неё, — заявил Лещенко.

Отдельно артист прокомментировал слова многолетней ведущей фестиваля "Песня года" Ангелины Вовк, которая назвала Ротару бессовестной, потому что в Россию украинская певица едет "подзаработать". По мнению народного артиста, коллеги по сцене не должны подобным образом говорить друг о друге.

— Ангелине Вовк не стоило этого делать, — поделился мнением певец и добавил, что самой Ротару не нужно реагировать на появившуюся в последние дни критику.

Как сообщал Лайф, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР, а в Совфеде призвали игнорировать её выступления. В то же время коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.