"Давайте накинемся на Жванецкого!" Лоза встал на защиту Софии Ротару

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Фото © ТАСС / Виноградов Сергей / Салынская Анна

Он отметил, что все артисты, которые выступают на Украине, хотят они того или нет, платят "налог на войну".

Нет никаких документальных подтверждений того, что София Ротару спонсировала карательную операцию Украины в Донбассе. Это отметил в интервью Лайфу российский певец и композитор Юрий Лоза, комментируя участившиеся нападки на Ротару из-за её решения после долгой паузы приехать с выступлением в Россию.

— Мы осуждаем какой-то поступок, которого не было, мы осуждаем некие слухи. Я в Интернете не нашёл никаких высказываний, никаких слов Софии Ротару. Я не нашёл никаких видео её концертов для солдат АТО. Это могли быть фейки какие-то, могла быть раздутая информация. Поэтому никаких документальных подтверждений того, что она в чём-то провинилась. То, что она когда-то не приехала сюда в прошлом году на "Песню года", значит, у неё были какие-то причины — здоровье, да и всё что угодно, ей больше 70 лет, отметил Лоза.

Певец считает, что те артисты, которые работают на Украине, автоматически переводят часть денег на войну, так как в стране введён такой налог.

— Сотовая связь, любая деятельность вся облагается налогом на войну, все отчисляют. Поэтому любой концерт на Украине любого артиста спонсирует боевые действия. Сейчас только что Михаил Михайлович Жванецкий это сделал — отработал легальный официальный концерт на Украине, часть сборов в виде налогов пошла на поддержку боевой операции. Поэтому давайте накинемся на Жванецкого? — добавил Лоза.

Как сообщал Лайф, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила приехать с выступлением в Россию. Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР, а в Совфеде призвали игнорировать её выступления. В то же время коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.

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