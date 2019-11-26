Винокур поддержал Ротару: Не слушай злопыхателей!

Российский юморист выложил фотографию с певицей, заявив, что миллионы людей любят её и ждут.

Известный юморист и певец Владимир Винокур опубликовал пост в своём инстаграме, в котором поддержал исполнительницу Софию Ротару.

— Сонечка, для меня большая честь много лет дружить и работать с тобой!!! Не слушай злопыхателей, миллионы зрителей тебя любят и ждут! — написал артист.

Ранее в поддержку певицы выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко, заявив, что она не должна спрашивать разрешения, чтобы где-то выступать. Также артистку поддержали известный российский продюсер Иосиф Пригожин и российский певец и композитор Юрий Лоза. Концертный директор Софии Ротару рассказал, что певица стала заложницей политической ситуации. Поводом для критики народной артистки стало её решение приехать с выступлением в Россию после длительного перерыва из-за конфликта двух стран.