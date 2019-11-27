Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

В Москве арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) УМВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

В пресс-службе Басманного суда Лайфу рассказали, что им предъявлено обвинение по двум статьям: "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное ношение оружия". 11 ноября заключён под стражу Гелани Костоев — до 5 января 2020 года. 22 ноября арестован Ахмед Арапиев — до 21 января 2020 года.

Ещё одного обвиняемого — 45-летнего Курейшу Картоева — объявили в международный розыск.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план.