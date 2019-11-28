На Украине подсчитали ущерб, причинённый возвращённым кораблям

Цифра предварительная, точную сумму назовут только после комплексного расследования, при котором будет произведён осмотр судов.

Украина оценила ущерб, причинённый возвращённым кораблям "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск", в 2,1 миллиона евро. Об этом сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

— Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки, — цитирует Лоссовского "Укринформ".

Уточняется, что вышеупомянутая цифра — предварительная. Точную сумму ущерба можно будет назвать только после комплексного расследования, при котором будет произведён осмотр судов.

Лоссовский заявил, что на кораблях отсутствует или разукомплектовано оборудование, вооружение, средства связи и защиты. Он также в очередной раз обвинил российскую сторону в том, что она якобы демонтировала на кораблях санузлы, розетки и плафоны.

Напомним, три украинских судна 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу около Керченского пролива. Российские пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, затем их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи, а также подписания актов приёма-передачи.