Перевозчик: Перевернувшийся в Доминикане автобус с россиянами был исправен

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Фото © Instagram/informandord7

Перевернувшийся в Доминикане автобус с туристами, который принадлежал транспортной компании Monumental, был исправен: он полностью соответствовал всем требованиям безопасности и международным стандартам, а водитель регулярно проходил медицинскую комиссию и курсы повышения квалификации. Об этом пишет газета Listín Diario.

— Водитель автобуса Сантос Бельтре является сотрудником с безукоризненным путевым листом, он участвовал во всех тренингах, которые Monumental постоянно проводит для своих водителей, заявляет компания.

Там также отметили, что водитель, ко всему прочему, проходил регулярные тесты на употребление наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина, опия, экстази и амфетаминов. Все они имели отрицательный результат.

По данным компании Monumental, ДТП спровоцировал грузовик, который "двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую".

— Когда он (грузовик. — Прим. Лайфа) остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперёд по левой и, когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса, — заявили в компании.

Авторы заявления также сослались на пассажиров автобуса, которые могут подтвердить детали происшествия.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Одна из россиянок лишилась обеих рук, их ампутировали в больнице. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

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