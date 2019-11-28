Перевозчик: Перевернувшийся в Доминикане автобус с россиянами был исправен

Перевернувшийся в Доминикане автобус с туристами, который принадлежал транспортной компании Monumental, был исправен: он полностью соответствовал всем требованиям безопасности и международным стандартам, а водитель регулярно проходил медицинскую комиссию и курсы повышения квалификации. Об этом пишет газета Listín Diario.

— Водитель автобуса Сантос Бельтре является сотрудником с безукоризненным путевым листом, он участвовал во всех тренингах, которые Monumental постоянно проводит для своих водителей, — заявляет компания.

Там также отметили, что водитель, ко всему прочему, проходил регулярные тесты на употребление наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина, опия, экстази и амфетаминов. Все они имели отрицательный результат.

По данным компании Monumental, ДТП спровоцировал грузовик, который "двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую".

— Когда он (грузовик. — Прим. Лайфа) остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперёд по левой и, когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса, — заявили в компании.

Авторы заявления также сослались на пассажиров автобуса, которые могут подтвердить детали происшествия.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Одна из россиянок лишилась обеих рук, их ампутировали в больнице. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.