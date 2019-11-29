Роскомнадзор опубликовал список распространителей фейков. Пока что он тестовый

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Роскомнадзор опубликовал тестовую версию списка СМИ и других источников, распространяющих фейковые новости. В него вошли региональные паблики из соцсетей, а также ряд крупных федеральных изданий.

— В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры, направленных в Роскомнадзор, говорится в сообщении ведомства.

Судя по списку, указанные источники — а их всего около 30 — уличили в искажении информации о паводке в Тулуне, о взрывах на заводе в Дзержинске, пожаре на складе боеприпасов в Ачинске, массовых беспорядках в селе Чемодановка, а также других событиях.

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