Роскомнадзор опубликовал список распространителей фейков. Пока что он тестовый

Роскомнадзор опубликовал тестовую версию списка СМИ и других источников, распространяющих фейковые новости. В него вошли региональные паблики из соцсетей, а также ряд крупных федеральных изданий.

— В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры, направленных в Роскомнадзор, — говорится в сообщении ведомства.

Судя по списку, указанные источники — а их всего около 30 — уличили в искажении информации о паводке в Тулуне, о взрывах на заводе в Дзержинске, пожаре на складе боеприпасов в Ачинске, массовых беспорядках в селе Чемодановка, а также других событиях.