Украина выдвинула условие отказа от финансовых претензий к "Газпрому"

Киев собирается связать компенсации от российской компании с прямыми поставками газа.

Властям Украины понравилась идея "Нафтогаза" принять прямые поставки газа из России в качестве компенсации по искам, которые Киев выиграл в международных судах. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала "Наш".

— Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямыми поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов, — заявил чиновник.

Если же Киеву и Москве не удастся договориться о поставках, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома". Сейчас финансовые претензии "Нафтогаза" рассматривают международные арбитражи.

Напомним, что разбирательства между российской компанией и "Нафтогазом" по контрактам на транзит и поставки голубого топлива продолжаются с 2014 года. В 2018-м Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд якобы за недопоставку по транзиту, но "Газпром" это решение успешно обжаловал.

Ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях: украинская сторона настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.