РУСАДА призвало отстранить главного тренера сборной РФ по лёгкой атлетике

Это сделано в рамках антикризисных мер по восстановлению в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить весь тренерский состав сборной РФ по лёгкой атлетике, в том числе главного тренера Юрия Борзаковского, сообщает ТАСС.

Также поступило аналогичное предложение в отношении национальных и региональных центров подготовки легкоатлетов с последующей заменой должностных лиц.

Подобные меры обозначены в рамках антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на российского прыгуна в высоту Данила Лысенко из-за нарушения правил доступности. Из-за этого Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020. В Госдуме считают, что Запад пытается подогреть новый скандал, чтобы устранить спортивных конкурентов.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поставило вопрос о несоответствии РУСАДА из-за подозрений в манипуляциях с допинговыми пробами спортсменов.