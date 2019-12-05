СМИ: США могут направить 14 тысяч военных для противостояния Ирану

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Фото © Flickr / Defence Images

Администрация президента США Дональда Трампа может отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для "противостояния Ирану", об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что в регион также будут направлены военная техника и корабли. Такое решение может быть принято уже в декабре.

По словам газеты, Трамп убеждён в том, что США смогут противостоять иранской угрозе.

В сентябре США обвинили Иран в организации взрывов на НПЗ Саудовской Аравии. После этого Трамп поручил значительно усилить санкции против государства и отметил, что Штаты лучше подготовлены к возможному конфликту.

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