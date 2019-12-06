В Челябинске маршрутка вылетела на остановку и сбила человека — видео

По предварительной информации, мужчина получил тяжёлые травмы и в состоянии комы был госпитализирован.

Челябинская полиция начала проверку по факту ДТП с участием маршрутки на пересечении проспекта Победы и улицы Российской. Транспортное средство выехало на тротуар и направилось прямо на скопление людей. Часть из них успели отскочить в сторону, однако один из мужчин попал под колёса и получил тяжёлые травмы.

— Как установили полицейские, водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом "Рута" (маршрут № 478), не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, повредив при этом ограждение перильного типа, после чего совершил наезд на пешехода и стойку рекламной конструкции, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ранее Лайф сообщал, что 1 декабря автобус Сретенск — Чита с пассажирами упал с моста. Жертвами аварии стали 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 4 декабря организатору перевозок по делу о ДТП в Забайкалье продлили срок задержания.