Boeing могут оштрафовать на $3,9 млрд за некачественные детали на лайнерах

Регулятор отмечает, что компания не смогла должным образом контролировать своих поставщиков.

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) намерено оштрафовать корпорацию Boeing на 3,9 миллиарда долларов за установку некачественных деталей примерно на 133 самолётах. Об этом сообщил сам авиарегулятор.

При этом отмечается, что компания скрыла информацию о дефектах. Это привело к проблемам с предкрылками самолётов, которые обеспечивают вертикальную тягу при взлёте и посадке.

— ФАУ утверждает, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими поставщиками требований системы контроля качества компании, — отмечается в сообщении.

Теперь у Boeing есть 30 дней на то, чтобы обжаловать претензии авиарегулятора.

Ранее ФАУ отстранило компанию Boeing от выдачи сертификатов лётной годности лайнерам 737 MAX и заявило, что будет единственным органом, уполномоченным на их выдачу.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий многие страны приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года, а компания American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта.