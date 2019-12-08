Сбившего детей в Нижнем Новгороде сына генерала дважды лишали прав

Ранее нарушителя задержали. У подозреваемого уже есть судимость за нарушение ПДД.

Виктора Пильганова, подозреваемого в наезде на группу людей в Нижнем Новгороде, дважды лишали водительских прав.

Как сообщил Лайфу источник в полиции, в первый раз Виктора — сына экс-замглавы областного УМВД РФ Александра Пильганова — лишали прав в 2014 году, когда поймали пьяным за рулём. Второй — в 2015-м за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ещё через год Виктора Пильганова снова остановили сотрудники ГИБДД, тогда он опять отказался дышать в трубочку. Но всё обошлось штрафом.

Кроме того, у сына генерала есть судимость. Статья — "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

Напомним, Виктор Пильганов — сын бывшего замначальника областного УМВД РФ Александра Пильганова. Накануне он наехал на группу школьников с учителями, в результате ДТП погибла женщина и девять детей пострадали. Сам генерал-майор юстиции в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Позже виновника аварии задержали. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.