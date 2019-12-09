Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради покупки американских Patriot

Однако, если США предложат более выгодные условия, страна задумается о приобретении, чтобы разнообразить свои системы ПВО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от поставок российских комплексов С-400 ради покупки американских систем Patriot, об этом он сказал в эфире канала TRT.

Турецкий лидер, однако, подчеркнул, что если США предложат подходящие устройства, то страна задумается о приобретении, чтобы разнообразить свои системы ПВО.

Он также добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне был удивлён тем, что Анкара закупает российские ЗРК, будучи членом альянса.

— Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать? — отметил Эрдоган.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. 10 ноября США пригрозили санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно готова закупать у России комплексы. 5 декабря в США заявили, что и дальше будут оказывать давление на страну из-за покупки российских ЗРК.