Глава "Нафтогаза": Украина и РФ не достигли договорённостей по газу в Париже

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что никаких договорённостей по газу между Россией и Украиной в Париже достигнуто не было, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что на встрече украинская сторона была нацелена на максимальную защиту интересов Незалежной — как транзитного государства и владельца значительных газовых активов в виде газотранспортной системы.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что по итогам переговоров было принято решение продолжить договариваться о поставках газа, при этом Украина не собирается отказываться от компенсации со стороны "Газпрома".

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.