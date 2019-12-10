Зеленский признался, что не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Он подчеркнул, что мирное урегулирование возможно при содействии всех участников "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "нормандский четвёрки" признался, что не знает, как контролировать режим прекращения огня в Донбассе.

— Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5–6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьёзно, — отметил украинский лидер.

Он добавил, что мирное урегулирование будет достигнуто при содействии всех членов "нормандской четвёрки".

Напомним, во Франции проходит саммит "нормандской четвёрки", в рамках которого состоялась встреча в двустороннем формате между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Лидер Украины назвал её "большим шагом к миру". Было достигнуто соглашение об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года.