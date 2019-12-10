Премьер-министр Украины в Facebook намекнул на "газовую войну"

Гончарук уверен, что Киеву хватит на это сил, тем более заручившись "поддержкой" партнёров от ЕС.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предупредил о намерении начать "газовую войну" с Россией. Об этом он написал в своём фейсбуке, комментируя итоги "нормандской встречи", которая состоялась накануне в Париже.

Политик отметил, что прошедшие переговоры являются большим прогрессом и "однозначным дипломатическим успехом" президента Украины Владимира Зеленского. Ему, по словам Гончарука, удалось вывести вопрос о транзите газа за скобки конфликта в Донбассе да ещё и в присутствии Меркель и Макрона. Другими словам, по мнению украинского премьера, Киев получил поддержку со стороны стран — участниц Евросоюза и теперь может не просто не сотрудничать с "Газпромом", но и развязать самую настоящую "газовую войну".

— Мы достигли своей цели в газовом вопросе — вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но это и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с "газовой войной", — пригрозил Гончарук.

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.