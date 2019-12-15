Эрдоган подтвердил возможность закрытия для США базы Инджирлик в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что базы Инджирлик и Куреджик могут быть закрыты для США, если Вашингтон решит ввести санкции против страны. Об этом он заявил в эфире телеканала A Haber.

— Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик, — подчеркнул он. На второй базе расположены элементы европейской системы противоракетной обороны.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже говорил о возможности закрытия авиабаз для Соединённых Штатов в случае введения санкций из-за покупки С-400. Об этом сообщала газета Sabah.

Поставки ЗРС С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года, а второй этап поставок завершился 15 сентября. США препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. 10 ноября Соединённые Штаты пригрозили санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Турция всё равно готова закупать у России комплексы. В начале декабря американская сторона заявила, что и дальше будет оказывать давление из-за закупки С-400.