Захарченко осваивается в колонии и ждёт, когда сможет сделать причёску

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осуждённый за взяточничество, постепенно привыкает к новой жизни в колонии.

Как сообщил Лайфу источник, осуждённый проводит много времени в кабинете у заключённого, заведующего отрядом, и ходит в столовую, правда, пока не ест. Недавно он поинтересовался, когда ему можно будет сделать причёску, после того как его обрили в карантине. Конфликтов с другими заключёнными у Захарченко нет, общается со всеми вежливо.

Официально экс-полковник определён в "нерабочий отряд", в котором находятся инвалиды, пожилые люди и те, у кого проблемы со здоровьем. При этом у таких заключённых есть возможность трудоустроиться, если они изъявят такое желание.

Напомним, Лайф сообщал, что Захарченко, осуждённый за взяточничество, ещё до перевода из карантина жаловался на условия содержания в мордовской колонии № 5. Так, по словам источника, его собирались поселить в блок, где в том числе находятся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди. Позднее ФСИН России опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко, адвокат осуждённого заявил, что у того нет претензий к условиям.