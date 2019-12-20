В Сети "лубянским стрелком" назвали невиновного петербуржца. Сам он в шоке

Мужчина вспомнил, что недавно приехал в столицу, сделал несколько фотографий и выложил их в соцсети, а потом с удивлением обнаружил их среди фото преступника.

Вместо устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгения Манюрова в Сети распространяется фото жителя Санкт-Петербурга Олега Кучеренко. Об этом рассказал Лайфу сам петербуржец.

По его словам, он шокирован происходящим и до сих пор не понимает, как его снимки оказались в одном ряду с фото "лубянского стрелка".

— С утра встал — у меня в ВК куча сообщений... Спрашивают, что за фигня вообще, тебя же завалили... Даже не знаю сейчас, кому звонить и что делать, — признался он.

Мужчина добавил, что недавно приехал в столицу, сделал несколько фотографий и выложил их на своей странице в соцсети. Он отметил, что действительно похож на Манюрова из-за строения лица.

— Я похож, но у меня такое строение лица, что я на многих похож. Мне точно шпионом работать, — пошутил Кучеренко.

Напомним, 19 декабря Евгений Манюров открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, его нейтрализовали на месте. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем.