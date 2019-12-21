ЕС призвал США не вводить санкции против "Северного потока — 2"

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Фото © Nord Stream 2

Евросоюз выступил против того, чтобы США вводили санкции в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, комментируя введение Белым домом санкций против "Северного потока — 2".

ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес, — сказал он.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.

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