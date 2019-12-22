Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Москва отреагирует на санкции США, однако сделает это так, чтобы не навредить себе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, — сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Глава внешнеполитического ведомства признался, что ему трудно поверить в то, что американские политики, многих из которых он знает лично, дойдут "до таких решений, которые не делают чести серьёзным политическим деятелям".

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.