Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Москва отреагирует на санкции США, однако сделает это так, чтобы не навредить себе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, — сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Глава внешнеполитического ведомства признался, что ему трудно поверить в то, что американские политики, многих из которых он знает лично, дойдут "до таких решений, которые не делают чести серьёзным политическим деятелям".

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.

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