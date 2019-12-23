В столице 23 декабря объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

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Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Москве из-за сильного тумана 23 декабря, сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что такая погода является потенциально опасной из-за ухудшения видимости.

Предупреждение в столице действует с 00:00 до 23:00 понедельника, в Московской области — с 00:00 до 21:00 понедельника.

Такая погода держится в столице уже несколько дней. А вот снега в Москве пока не ожидается, столичных жителей ожидает очередная волна потепления.

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