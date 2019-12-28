Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными завтра

Сложность процесса обусловлена тем, что на данный момент не закончена верификация списков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение "незаконно удерживаемых украинцев" может состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

При этом в сообщении подчёркивается, что к настоящему моменту по данному вопросу осталась одна нерешённая задача — утвердить списки людей, которые будут освобождены.

— Должен быть обмен завтра. Мы ждём этого. Пока не полностью завершена верификация списков людей, — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и рассказал, как будет проходить обмен. Позднее стало известно, что мероприятие назначили на 29 декабря, обмен будет по формуле "55 на 87".