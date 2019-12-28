Лолита попросила у Деда Мороза "адекватного шестого мужа"

Певица хотела бы, чтобы её новый избранник не только не пил и не курил, но ещё чтобы был работящим.

Певица Лолита Милявская, со скандалом расходящаяся со своим мужем Дмитрием Ивановым, попросила у Деда Мороза адекватного шестого мужа.

— Дедушка Мороз, сделай так, чтобы не пил, не курил. Этого мало. Чтобы не был альфонсом, нарциссом, просто чтобы был адекватным работающим мужиком, — сказала звезда в эфире НТВ.

Лолита также добавила, что все россиянки наблюдают за её судьбой с мыслями: "Если у неё будет шестой, то у меня будет хотя бы первый".

Напомним, о разрыве с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита объявила в июле. Супружеская пара рассталась после девяти лет официального брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. Впоследствии она заявила, что её экс-супруг имел неосторожность переписываться с девушками с её же ноутбука. В ответ на это Иванов обратился в полицию с жалобой на взлом почты и социальных сетей.